Чи має дослівний переклад українською слово "нерукопожатний", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Нерукопожатний – як правильно українською?

Останніми роками це слово часто можна почути в новинах, політичних дискусіях і соцмережах – "нерукопожатний". Так зазвичай називають людину, з якою не хочуть вітатися за руку через її вчинки, репутацію чи погляди. Але чи є це слово нормативним в українській мові?

Слово "нерукопожатний" прийшло з російської мови й утворене від російського "рукопожатие".

Натомість в українській мові традиційним для вітання з потиском руки є слово – рукостискання або просто – потиск руки.

Тому буквальним українським відповідником може бути – нерукостискальний або нерукопотискний. Однак ці слова майже не вживаються в живій мові й не фіксуються у словниках.

Проте словники містять інше слово – нерукоподатний. Його тлумачать як характеристику людини, яка не гідна того, щоб їй подавали руку; таку, з якою уникають вітатися за руку через ганебні вчинки або аморальну поведінку.

Через зраду він став нерукоподатним серед колег.

Така людина є нерукоподатною в будь-якому порядному суспільстві.

Тому це слово – український відповідник до "нерукопожатний".

Замість "Після скандалу він став нерукопожатним" можна сказати:

Після скандалу він став нерукоподатним.

Після скандалу йому перестали подавати руку.

У професійному середовищі його вважають людиною нерукоподатною.

А якщо йдеться про дипломатичний або публічний контекст, то існує термін – персона нон ґрата (з латини persona non grata – "небажана особа").

Цікаво! В українській мові є таке цікаве слово – "ручкатися", "ручкання". Тому можна сказати і "неручкАний" для людини, якої цураються й не подають руки, але це варіант розмовного словотвору.

Українська мова не завжди прагне створювати точну дослівну чи однослівну копію іншомовного, чи російського слова. Часто вона передає той самий зміст описовим висловом, і це цілком природно, наприклад, у варіанті зі словом "приторний".

Тому замість слова "нерукопожатний", відповідниками можуть бути: "нерукоподатний", "людина, якій не подають руки", "зневажувана особа" або "той, хто втратив повагу суспільства". Саме такі вислови найточніше передають значення без зайвого копіювання чужих мовних моделей.