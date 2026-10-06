Зубріння не допоможе: як ефективно готуватися до НМТ з історії

Зубріння дат і термінів під час підготовки до національного мультитесту не забезпечить хорошого результату. Випускник отримає лише стрес.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Як ефективно вчити історію

Учителька розповіла: важливо, вивчаючи історію, досліджувати причинно-наслідкові зв'язки. Дуже важливо також розвивати критичне та абстрактне мислення.

І справді – не просто зубрити дати і терміни,

– наголошує педагогиня.

Цікаво: цьогоріч понад 1200 вступників не змогли скласти історію України на НМТ. Окремі завдання були досить складними для учасників тестування. Саме у них найчастіше помилялися учасники мультитесту. Репетиторка Настя Богданович розповіла, які завдання були складними на НМТ з історії. Викладачка виокремила сім завдань із тесту.

І додає, що ніколи не змушує учнів цього робити.

Вони мають розуміти причини подій та їхні наслідки. Тоді вони зможуть проаналізувати будь-яку історичну подію і її пригадати,

– переконує освітянка.

За її словами, зубріння в останній тиждень перед НМТ нічого не дасть. Хіба стрес.

Варто починати готуватися до тестування вже з літа після десятого класу, опрацьовувати теми,

– вважає Яворська.

Катерина Яворська також розповіла, чому історія України має бути обов'язковим предметом на НМТ.