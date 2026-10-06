Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Как эффективно учить историю

Учительница рассказала: при изучении истории важно исследовать причинно-следственные связи. Очень важно также развивать критическое и абстрактное мышление.

И действительно – не просто зубрить даты и термины,

– подчеркивает педагог.

Интересно: в этом году более 1200 абитуриентов не смогли сдать экзамен по истории Украины на НМТ. Отдельные задания оказались достаточно сложными для участников тестирования. Именно в них чаще всего ошибались участники мультитеста. Репетитор Настя Богданович рассказала, какие задания были сложными на НМТ по истории. Преподавательница выделила семь заданий из теста.

И добавляет, что никогда не заставляет учеников этого делать.

Они должны понимать причины событий и их последствия. Тогда они смогут проанализировать любое историческое событие и вспомнить его,

– убеждает педагог.

По ее словам, зубрежка в последнюю неделю перед НМТ ничего не даст. Разве что стресс.

Готовиться к тестированию стоит начинать уже летом после десятого класса, прорабатывать темы,

– считает Яворская.

Екатерина Яворская также рассказала, почему история Украины должна быть обязательным предметом на НМТ.