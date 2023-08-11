Не читанням єдиним: чекліст готовності дитини до 1-го класу

1 вересня – не за горами. Якщо ваша дитина цього року йде у перший клас, правильно підготуйте її до школи.

Фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 Андрій Олійник склав чекліст обов'язкових соціально-побутових умінь першачка. Що мають при цьому зробити батьки, читайте далі.

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Чекліст готовності дитини до 1-го класу

Витворюйте позитивний імідж школи

Перш за все дитину варто підготувати до школи та мінімізувати її страхи щодо відвідування навчального закладу. Дитина має розуміти: школа – це місце, де вона буде щасливою і прийнятою, а не насвареною чи покараною.

Пояснюйте дитині, хто такий учитель і навчіть правильно вітатися

Також поясніть роль вчителя у школі. Акцентуйте на тому, що він є другом. Зауважте, що учителя треба поважати, а не боятися. Підкажіть, як правильно вітатися з педагогом та однолітками, а також що розповідати про себе.

Привчайте дитину вдома до "шкільного" розпорядку дня

Дитина повинна мати окреме зручне робоче місце. Практикуйте вдома зосереджену роботу дитини за столом не більш ніж 20 хвилин, потім – рухливу перерву. Не варто ставити на дитячий стіл перекус.

Якомога більше говоріть з дитиною

Це найкращий спосіб підготуватися до школи. Коли ідете вулицею, говоріть про все, що бачите довкола: про дерева, тварин, погоду, автомобілі. Цікавтеся думкою дитини.

Відомості дитини про себе і дотримання правил

Дитина має знати такі дані:

власне ім'я та прізвище;

імена батьків;

домашню адресу;

місто, країну;

дату свого народження.

Також обов'язкові загальні поняття: пори року, послідовність місяців року та днів тижня, назви різних фруктів, овочів, тварин та рослин, елементарні правила дорожнього руху. Поясніть дитині також, що у школі діють правила, і їх треба дотримуватись. При цьому не забудьте перевірити базові побутові навички дитини. Упевніться, що дитина має навички самообслуговування. Малеча має чітко знати: якщо їй треба до туалету, вийти можна в будь-який момент уроку без окремого дозволу від учителя.

Привчайте дитину впізнавати свої шкільні речі та тримати їх впорядкованими

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Купуйте речі до школи разом із дитиною. Також тренуйте навички дитини складати шкільну сумку за розкладом на наступний день. Батькам варто підписувати одяг дітей на внутрішніх етикетках: так учитель зможе швидше знайти власника речі.

Влаштуйте гру-імітацію "Мій перший день у школі"

Перетворіть один день на гру у школу: хай хтось із батьків грає роль учителя, а хтось – іншого учня. Так зможете потренувати всі складові шкільного дня, змоделювати ситуації на уроці чи на перерві.

Вивчіть з дитиною алгоритми дій у разі повітряної тривоги

Разом із дитиною пройдіться маршрутом від школи додому, покажіть найближчі укриття, розкажіть, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги. При цьому не забудьте скласти із дитиною тривожний рюкзачок.

Ходіть на прогулянку або на гуртки у вашу майбутню школу

Дитині важливо поступово звикати до школи. Якщо можете, запишіть дитину у гурток при школі або відвідайте День відкритих дверей. Це допоможе дитині сприймати школу як безпечне, дружнє, знайоме середовище, а отже адаптація до шкільного життя відбудеться легше.

Підготуйте себе і дитину до сепарації

Найбільший страх майбутнього першокласника – що поруч не буде мами. Тому про це варто говорити з дитиною вже зараз. Поясніть, що школа – це дружнє середовище, там завжди можна попросити про допомогу вчителя, що після уроків на тебе чекатиме мама чи тато. Також батькам варто практикувати здорове ставлення до помилок.