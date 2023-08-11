Не чтением единственным: чеклист готовности ребенка к 1-му классу

1 сентября – не за горами. Если ваш ребенок в этом году идет в первый класс, правильно подготовьте его в школу.

Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 Андрей Олейник составил чеклист обязательных социально-бытовых умений первоклассника. Что должны при этом сделать родители, читайте дальше.

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Чеклист готовности ребенка к 1-му классу

Создавайте положительный имидж школы

Прежде всего ребенка следует подготовить в школу и минимизировать его страхи по поводу посещения учебного заведения. Ребенок должен понимать: школа – это место, где он будет счастливым и принятым, а не отруганным или наказанным.

Объясните ребенку, кто такой учитель и научите правильно здороваться

Также объясните роль учителя в школе. Акцентируйте на том, что он друг. Обратите внимание, что учителя нужно уважать, а не бояться. Подскажите, как правильно здороваться с педагогом и сверстниками, а также, что рассказывать о себе.

Приучайте ребенка дома к "школьному" распорядку дня

Ребенок должен иметь отдельное удобное рабочее место. Практикуйте дома сосредоточенную работу ребенка за столом не более 20 минут, затем – подвижный перерыв. Не стоит ставить на детский стол перекус.

Как можно больше говорите с ребенком

Это самый лучший способ подготовиться к школе. Когда идете по улице, говорите обо всем, что видите вокруг: о деревьях, животных, погоде, автомобилях. Интересуйтесь мнением ребенка.

Сведения ребенка о себе и соблюдении правил

Ребенок должен знать следующие данные:

собственное имя и фамилия;

имена родителей;

домашний адрес;

город, страну;

дату своего рождения.

Также обязательны общие понятия: время года, последовательность месяцев года и дней недели, названия разных фруктов, овощей, животных и растений, элементарные правила дорожного движения. Объясните ребенку также, что в школе действуют правила, и их нужно соблюдать. При этом не забудьте проверить базовые бытовые навыки ребенка. Убедитесь, что у ребенка есть навыки самообслуживания. Малыш должен четко знать: если ему нужно в туалет, выйти можно в любой момент урока без отдельного разрешения от учителя.

Приучайте ребенка узнавать свои школьные вещи и держать их упорядоченными

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Купите вещи в школу вместе с ребенком. Также тренируйте навыки ребенка составлять школьную сумку по расписанию на следующий день. Родителям следует подписывать одежду детей на внутренних этикетках: так учитель сможет быстрее найти владельца вещи.

Устройте игру-имитацию "Мой первый день в школе"

Превратите один день в игру в школу: пусть кто-то из родителей играет роль учителя, а кто-то другого ученика. Так можете потренировать все составляющие школьного дня, смоделировать ситуации на уроке или на перерыве.

Изучите с ребенком алгоритмы действий в случае воздушной тревоги

Вместе с ребенком пройдитесь по маршруту от школы домой, покажите ближайшие укрытия, расскажите, как действовать в случае сигнала воздушной тревоги. При этом не забудьте сложить с ребенком тревожный рюкзачок.

Ходите на прогулку или на кружки в вашу будущую школу

Ребенку важно постепенно привыкать к школе. Если можете, запишите ребенка в кружок при школе или посетите День открытых дверей. Это поможет ребенку воспринимать школу как безопасную, дружескую, знакомую среду, а значит, адаптация к школьной жизни состоится легче.

Подготовьте себя и ребенка к сепарации

Самый большой страх будущего первоклассника – что рядом не будет мамы. Поэтому об этом следует говорить с ребенком уже сейчас. Объясните, что школа – это дружеская среда, там всегда можно попросить о помощи учителя, что после уроков тебя ждет мама или папа. Также родителям следует практиковать здоровое отношение к ошибкам.