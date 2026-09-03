Підготовка до "важкої зими": які зміни очікують на учнів у разі погіршення безпекової ситуації

В Україні триває підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду. У разі погіршення безпекової ситуації, перебоїв у роботі критичної інфраструктури, зокрема проблем зі світлом, заклади освіти повинні гнучко організовувати навчання.

Деталі розповіли РБК-Україна у МОН України. Усе залежатиме від ситуації на місцях.

Як готуватимуть заклади освіти до осінньо-зимового сезону

У МОН зазначають, що передбачили зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу, внесення змін до календарно-тематичного планування та інші рішення, необхідні для безперервності навчання.

Окремий напрям підготовки – забезпечення автономної роботи закладів під час тривалих відключень електроенергії. У 2026 році уряд передбачив майже 500 мільйонів гривень субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти,

– уточнили у відомстві.

Кошти розподілили між 21 областю та Києвом – по 22,7 мільйона гривень на кожну адміністративну одиницю. Субвенцію скерували на підтримання роботи критично необхідного обладнання і мереж під час відключень та створення мінімально необхідних умов для очного або змішаного навчання.

За ці кошти, додали у МОН, мають встановити системи резервного електроживлення: інвертори, акумуляторні системи з автономністю не менше ніж вісім годин, а також сонячні електростанції або генератори.

Субвенцію отримують заклади, які працюють очно або у змішаному форматі та мають укриття. Загальна вартість відібраних проєктів становить 477,3 мільйона гривень. Усі заходи в межах цієї субвенції мають бути реалізовані до 15 листопада 2026 року, тобто до активної фази осінньо-зимового періоду.