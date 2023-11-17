Після обурення Румунії: Міносвіти зупинило друк підручників з "молдавської мови"

Міністерство освіти і науки України 16 листопада оголосило призупинення друку підручників з "молдавської мови". Це сталося після того, як румунська сторона висловила своє рішуче обурення.

Так, румунські ЗМІ звернули увагу на зміст підручника, де містився термін "молдовська мова". Протест висловив і прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

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Міністерство освіти і науки України підкреслило, що офіційна назва мови наразі – "румунська мова", а не "молдовська". Відповідно, усі офіційні рішення та документи будуть готуватися з урахуванням цієї зміни.

Звертаючись до повідомлень ЗМІ щодо друку підручників "молдовською мовою", міністерство уточнило, що ці підручники були затверджені до друку в травні, а основний тираж був надрукований влітку, до переходу на "румунську мову".

У МОН наголосили, що вже зупинили будь-який друк цих підручників. Крім того, там також розробляють механізм замінення раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою.

Інцидент з підручниками з "молдавської мови"

Румунське видання Libertatea опублікувало матеріал, у якому розповідається, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" для учнів 5 класів в Одеській області.



Підручники з "молдавської мови" для 5 класів / Фото видання Libertatea

На ці підручники відреагував прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він заявив, що був роздратований через інформацію у статті румунського видання, яка виявилася правдивою.

Я попросив радника з питань зовнішньої політики зателефонувати в Україну, щоб дізнатися, що відбувається. Ми з'ясували правду: ці посібники були надруковані,

– сказав Чолаку.

Очільник румунського уряду назвав питання друку підручників "молдовською мовою" "логістичною проблемою". За його словами, це сталося попри попередню обіцянку Кабміну припинити використання терміну "молдовська мова" та офіційно визнати румунську як єдину мову, якою розмовляє румунська меншина, що проживає в Україні.

Зрештою Анатол Попеску, президент Асоціації румун Бессарабії Одеської області, звернувся електронною поштою до Ігоря Мельника, директора видавництва "Світ", закликаючи його припинити видання цих підручників. У відповідь видавець зазначив, що рішення друкувати чи не друкувати ті, чи інші книжки, які фінансуються державою, не може прийматися самостійно видавництвом.

Далі директор видавництва підкреслив, що жодного офіційного повідомлення від українського уряду щодо припинення "молдовської" мови у сфері освіти не було.

Попеску висловив свою стурбованість, заявивши, що немає відомостей про будь-які рішення, ухвалені українською виконавчою владою, попри грандіозну заяву, зроблену прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку відразу після першого спільного засідання двох урядів 18 жовтня 2023 року.

Зверніть увагу! Термін "молдавська мова" штучно ввели в мовлення радянська влада для того, щоб навмисне розділити споріднені народи. Попри визнання Молдовою неправдивості цього терміну, наразі у країні достатньо прихильників "молдавської мови".