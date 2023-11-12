Воно мало на меті визначити, наскільки вивчення англійської важливе для українців. Майже всі опитані відповіли, що хочуть володіти іноземними мовами.
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Чи прагнуть українці вчити іноземні мови
Так, 32% українців хотіли б знати хоча б одну іноземну мову, 44% – дві, 23% – три і більше. Зокрема, аби працювати у міжнародних компаніях, подорожувати та дивитися відео і читати в оригіналі. При цьому:
- 40% краян знають принаймні одну іноземну мову;
- 23% – володіють двома іноземними мовами;
- 6% громадян знають три мови, окрім української.
Найпопулярнішими іноземними мовами серед українців є:
- англійська мова – 51%;
- польська мова – 22%;
- німецька мова – 14%;
- французька мова – 7%.
93% батьків прии цьому бажають, щоб їхня дитина вивчала та підвищувала рівень англійської мови.
Скільки вчителів англійської мови в Україні добре її знає
- Вчителі англійської мови в Україні знають її на високому рівні.
- 90% педагогів володіє цією мовою на рівні В2 і вище.