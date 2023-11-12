Воно мало на меті визначити, наскільки вивчення англійської важливе для українців. Майже всі опитані відповіли, що хочуть володіти іноземними мовами.

Дивіться також Скільки вчителів англійської мови в Україні знає її на високому рівні

Чи прагнуть українці вчити іноземні мови

Так, 32% українців хотіли б знати хоча б одну іноземну мову, 44% – дві, 23% – три і більше. Зокрема, аби працювати у міжнародних компаніях, подорожувати та дивитися відео і читати в оригіналі. При цьому:

  • 40% краян знають принаймні одну іноземну мову;
  • 23% – володіють двома іноземними мовами;
  • 6% громадян знають три мови, окрім української.

Найпопулярнішими іноземними мовами серед українців є:

  • англійська мова – 51%;
  • польська мова – 22%;
  • німецька мова – 14%;
  • французька мова – 7%.

93% батьків прии цьому бажають, щоб їхня дитина вивчала та підвищувала рівень англійської мови.

Скільки вчителів англійської мови в Україні добре її знає

  • Вчителі англійської мови в Україні знають її на високому рівні.
  • 90% педагогів володіє цією мовою на рівні В2 і вище.