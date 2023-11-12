Оно имело целью определить, насколько изучение английского важно для украинцев. Практически все опрошенные ответили, что желают владеть иностранными языками.
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Стремятся ли украинцы учить иностранные языки
Так, 32% украинцев хотели бы знать хотя бы один иностранный язык, 44% – два, 23% – три и больше. В частности, чтобы работать в международных компаниях, путешествовать и смотреть видео и читать в оригинале. При этом:
- 40% граждан знают по крайней мере один иностранный язык;
- 23% – владеют двумя иностранными языками;
- 6% граждан знают три языка, кроме украинского.
Самые популярные иностранные языки среди украинцев:
- английский язык – 51%;
- польский язык – 22%;
- немецкий язык – 14%;
- французский язык – 7%.
93% родителей при этом желают, чтобы их ребенок изучал и повышал уровень английского языка.
Сколько учителей английского языка в Украине хорошо его знает
- Учителя английского языка в Украине знают его на высоком уровне.
- 90% педагогов владеет этим языком на уровне В2 и выше.