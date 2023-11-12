Оно имело целью определить, насколько изучение английского важно для украинцев. Практически все опрошенные ответили, что желают владеть иностранными языками.

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Стремятся ли украинцы учить иностранные языки

Так, 32% украинцев хотели бы знать хотя бы один иностранный язык, 44% – два, 23% – три и больше. В частности, чтобы работать в международных компаниях, путешествовать и смотреть видео и читать в оригинале. При этом:

  • 40% граждан знают по крайней мере один иностранный язык;
  • 23% – владеют двумя иностранными языками;
  • 6% граждан знают три языка, кроме украинского.

Самые популярные иностранные языки среди украинцев:

  • английский язык – 51%;
  • польский язык – 22%;
  • немецкий язык – 14%;
  • французский язык – 7%.

93% родителей при этом желают, чтобы их ребенок изучал и повышал уровень английского языка.

Сколько учителей английского языка в Украине хорошо его знает

  • Учителя английского языка в Украине знают его на высоком уровне.
  • 90% педагогов владеет этим языком на уровне В2 и выше.