Оно имело целью определить, насколько изучение английского важно для украинцев. Практически все опрошенные ответили, что желают владеть иностранными языками.

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Стремятся ли украинцы учить иностранные языки

Так, 32% украинцев хотели бы знать хотя бы один иностранный язык, 44% – два, 23% – три и больше. В частности, чтобы работать в международных компаниях, путешествовать и смотреть видео и читать в оригинале. При этом:

40% граждан знают по крайней мере один иностранный язык;

23% – владеют двумя иностранными языками;

6% граждан знают три языка, кроме украинского.

Самые популярные иностранные языки среди украинцев:

английский язык – 51%;

польский язык – 22%;

немецкий язык – 14%;

французский язык – 7%.

93% родителей при этом желают, чтобы их ребенок изучал и повышал уровень английского языка.

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Сколько учителей английского языка в Украине хорошо его знает

Учителя английского языка в Украине знают его на высоком уровне.

90% педагогов владеет этим языком на уровне В2 и выше.

Напомним: Кабмин планирует запустить в Украине всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Она будет открыта для всех, независимо от финансового положения или места жительства.