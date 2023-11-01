В Украине запустят всеобъемлющую программу по изучению английского языка

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что программа будет содержать индивидуальный подход и открытый доступ к образовательным ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в Раду законопроект, официально закрепляющий статус английского как языка международного общения в нашем государстве.
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Украинцы, владеющие английским языком, уже могут получать преимущества на рынке труда.
Это высшая зарплата, больше карьерных возможностей, способность быстрее развиваться и в случае необходимости получать новую специальность,
– заявил Шмигаль.
И добавил, что украинцы создают конкурентные продукты и сервисы, способные покорить мир. Английский язык будет двигателем их продвижения, драйвером успеха и залогом самореализации для тысяч людей.
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Английский язык в Украине получит новый статус
- Английский может стать в Украине языком международного общения.
- Внесенный в Раду законопроект №9432 (о применении английского языка в Украине) целью является нормирование применения английского языка во многих сферах.
- В частности, в работе государственной службы, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении госграницы, в сферах образования, культуры, транспорта здравоохранения и т.д.
- Так, документ предлагает определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
- Чиновники будут обязаны говорить по-английски.