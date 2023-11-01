В Украине запустят всеобъемлющую программу по изучению английского языка

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что программа будет содержать индивидуальный подход и открытый доступ к образовательным ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в Раду законопроект, официально закрепляющий статус английского как языка международного общения в нашем государстве.

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Украинцы, владеющие английским языком, уже могут получать преимущества на рынке труда.

Это высшая зарплата, больше карьерных возможностей, способность быстрее развиваться и в случае необходимости получать новую специальность,

– заявил Шмигаль.

И добавил, что украинцы создают конкурентные продукты и сервисы, способные покорить мир. Английский язык будет двигателем их продвижения, драйвером успеха и залогом самореализации для тысяч людей.

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Английский язык в Украине получит новый статус