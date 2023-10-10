Такие результаты показали исследования, проводимые в июле 2023 года. Их обнародовал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Образовательные эксперты рассказали, как изменить ситуацию.

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Нужно изменить подходы к изучению английского в школе

Образовательный эксперт Николай Скиба убежден: результаты этого исследования – результат подхода к изучению языков в школе и культуре использования английского языка в Украине. В школе английский преподают так, что дети могут сдавать экзамены, но не учатся свободно разговаривать на нем. Следовательно, следует изменить подход к преподаванию языков, пособия и учебники.

Так, по словам Скибы, можно сначала адаптировать Кембриджский и другие учебники, поощрять коммуникацию школ, организовать совместные уроки. Также можно развивать языковые клубы.

Как эффективно учить язык

Руководитель учебно-методического отдела школы английского языка Инна Улитко говорит: если вы хотите выучить английский, ставьте реальную цель для достижения. Ведь через две недели нельзя "подтянуть" знания с уровня А1 до В1. Вместо этого нужно регулярно учиться, тогда будет результат.

Составляете себе график 2 – 3 раза в неделю. Определяете возможные для себя временные рамки и в это время занимаетесь,

– уточнила педагогиня.

Очень важным фактором при изучении языка является языковая среда. Можно попробовать погрузиться самостоятельно или выбрать курсы.

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