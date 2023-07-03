Он заявил: дискуссия и реакция общества – это классно. Это еще раз доказывает, что демократия – единственно приемлемая модель в Украине. Что думают другие украинцы и какие изменения предполагает законопроект, рассказывает 24 Канал.

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Лисовой отреагировал на законопроект об английском языке

Министр отметил: развлекательный контент на иностранном языке – очень эффективный инструмент для скорейшего овладения языком. Также это может являться стимулом для развития украинского дубляжа на стриминговых платформах.

Лисовой уточнил, что начинать изучение английского надо раньше, как говорится в законопроекте (качественный английский с садика и в течение жизни). И объяснил почему:

английский – язык науки. Все современные исследования публикуются на английском языке. Топовые мировые журналы выходят на английском. Эти знания необходимы для того, чтобы быть в своей области в топе;

английский – это язык образования. Чтобы учиться в лучших вузах мира, нужно знать английский. Множество крутых образовательных курсов и программ можно пройти на английском. Получить вожделенную стажировку за границей – тоже.

английский – язык глобального мира. Украина сегодня приобретает новую геополитическую роль. Большинство стратегических партнеров говорят с нами именно на английском.

И еще одно: развитие английского точно не пойдет вопреки развитию украинского, нашего родного и государственного языка. Наша цель – усилить Украину, украинскую и все украинское за счет выхода на глобальный рынок. Английский язык – один из необходимых для этого инструментов,

– подчеркнул министр образования.

Он при этом убежден: поправки к этому законопроекту еще будут.

Какие нововведения анонсировал Федоров

На днях вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что законопроект предусматривает постепенный отказ от украинского дубляжа в кинотеатрах.

С 2025 года кинотеатры будут транслировать как минимум 50% фильмов с украинским дубляжем. В 2026-м доля должна снизиться до 75%, а в 2027-м – до 100%. Но проценты могут измениться между первым и вторым чтением в парламенте. Это вопрос обсуждений и дискуссий,

– написал он в телеграмме.

Федоров считает, что просмотр фильмов в кинотеатрах на языке оригинала улучшит речевые навыки украинцев с английского и поможет развить украинский кинематограф. По словам вице-премьера, появится больше топовых украинских фильмов, а режиссеры и актеры смогут продемонстрировать свой максимум. Дубляж при этом перейдет в сферу стриминговых компаний.

Что думают украинцы

Не все же согласны с мнением чиновников. Украинцы в комментариях к посту Лисовому на фейсбуке написали следующее:

Законопроект усилит русский, толкнув тысячи украинцев к потреблению понятного им русскоязычного пиратского контента.

Английский, безусловно, важный язык, но развитие украинского языка в Украине – гораздо важнее!

А как быть с людьми, которые не видят перевод (субтитры) из-за плохого зрения?

В независимой Украине сложилась прекрасная школа переводчиков фильмов и сериалов. И не забывайте, что она в темные советские времена защищала украинский язык от русификации, а украинскую культуру – от маргинализации;

А если я английского языка не знаю (знаю немецкий), то я лишена возможности смотреть кино;

у нас есть шанс УЧИТЬ УКРАИНСКИЙ язык в кино, расслабленно, не читая субтитры, а наслаждаясь видео, сюжетом и чрезвычайным профессионализмом украинских переводчиков и актеров. Дубляж ДОЛЖЕН БЫТЬ, это защита наших национальных интересов.

Английский язык в статусе международного – что изменится

На днях Михаил Федоров также сообщил, что изменится, если английский в Украине приобретет статус международного языка.

"єПідтримка" (укр.) для изучения английского. У каждого украинца будет возможность безвозмездно повысить уровень владения языком. Государство будет оплачивать специальные курсы, привлекать англоязычных волонтеров в школы, проводить разговорные клубы.

Английский язык станет обязательным во всей системе образования – от детских садов до университетов, от дошкольников до ученых.

Государственная служба меняется коренным образом. Украина открыта для мира, поэтому чиновники будут говорить по-английски.

Англоязычные фильмы и телепрограммы будут транслировать на телевидении на языке оригинала.

Информация и объявления о транспорте будут дублировать на английском.

Владение английским языком напрямую связано с уровнем конкурентоспособности и зарплатой на рынке труда для каждого гражданина,

– заявил чиновник.

Украинцы смогут изучать английский на курсах за средства государства

Государство будет оплачивать курсы изучения английского для украинцев. Соответствующий законопроект по этому языку уже в Раде. Курсы изучения английского будут оплачивать через программу "єПідтримка" (укр.), заявил премьер Денис Шмигаль на заседание правительства.

К слову, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заметила, что вышеупомянутый законопроект по применению английского языка в Украине еще доработают.

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