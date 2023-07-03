Він заявив: дискусія і реакція суспільства – це класно. Це вкотре доводить, що демократія – єдино прийнятна модель в Україні. Що думають інші українці та які зміни передбачає законопроєкт, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський анонсував програму осучаснення української освіти

Лісовий відреагував на законопроєкт про англійську мову

Міністр зазначив: розважальний контент іноземною мовою – дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою. Також це може бути стимулом для розвитку українського дубляжу на стримінгових платформах.

Лісовий уточнив, що розпочинати вивчення англійської треба чимраніше, як і мовиться у законопроєкті (якісна англійська з садочка і протягом життя). І пояснив чому:

англійська – мова науки. Усі сучасні дослідження публікуються англійською. Топові світові журнали виходять англійською. Ці знання необхідні для того, щоб бути у своїй галузі в топі;

англійська – це мова освіти. Аби навчатися у найкращих вишах світу, треба знати англійську. Безліч крутих освітніх курсів і програм можна пройти англійською. Отримати омріяне стажування за кордоном – також.

англійська – мова глобального світу. Україна сьогодні набуває нову геополітичну роль. Більшість стратегічних партнерів говорить з нами саме англійською.

І ще одне: розвиток англійської точно не йтиме всупереч розвитку української, нашої рідної та державної мови. Наша мета – посилити Україну, українців і все українське за рахунок виходу на глобальний ринок. Англійська мова – один з необхідних для цього інструментів,

– наголосив міністр освіти.

Він при цьому переконаний: правки до цього законопроєкту ще будуть.

Які нововведення анонсував Федоров

Днями віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що законопроєкт передбачає поступову відмову від українського дубляжу в кінотеатрах.

З 2025 року кінотеатри транслюватимуть принаймні 50% фільмів з українським дубляжем. У 2026-му частка має знизитися до 75 %, а у 2027-му – до 100 %. Але відсотки можуть змінитися між першим та другим читанням у парламенті. Це питання обговорень і дискусій,

– написав він у телеграмі.

Федоров вважає, що перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу покращить мовленнєві навички українців з англійської і допоможе розвинути український кінематограф. За словами віцепрем'єра, з'явиться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Дубляж при цьому перейде у сферу стримінгових компаній.

Що думають українці

Натомість не всі згодні з думкою чиновників. Українці у коментарях до поста Лісового на фейсбуці написали таке:

Законопроєкт посилить російську, штовхнувши тисячі українців до споживання зрозумілого їм російськомовного піратського контенту.

Англійська безумовно важлива мова, але розвиток української мови в Україні – набагато важливіший!

А як бути з людьми, які не бачать переклад (субтитри) через поганий зір?

В незалежній Україні склалася прекрасна школа перекладачів фільмів і серіалів. І не забуваймо, що вона у темні совєтські часи боронила українську мову від зросійщення, а українську культуру – від маргіналізації;

А якщо я англійської мови не знаю (знаю німецьку), то я позбавлена можливості дивитися кіно;

у нас мають шанс ВЧИТИ УКРАЇНСЬКУ мову в кіно, розслаблено, не читаючи субтитри, а насолоджуючись відео, сюжетом і надзвичайним професіоналізмом українських перекладачів і акторів. Дубляж МАЄ БУТИ, це захист наших національних інтересів.

Англійська мова у статусі міжнародної – що зміниться

Днями Михайло Федоров також повідомив, що зміниться, якщо англійська в Україні набуде статусу міжнародної мови.

єПідтримка для вивчення англійської. Кожен українець матиме можливість безоплатно підвищити рівень володіння мовою. Держава оплачуватиме спеціальні курси, залучатиме англомовних волонтерів у школи, проводитиме розмовні клуби.

Англійська мова стане обов'язковою у всій системі освіти — від дитячих садочків до університетів, від дошкільнят до науковців.

Державна служба змінюється докорінно. Україна відкрита для світу, тож чиновники говоритимуть англійською.

Англомовні фільми та телепрограми транслюватимуть на телебаченні мовою оригіналу.

Інформація та оголошення щодо транспорту дублюватимуть англійською.

Володіння англійською мовою безпосередньо пов'язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина,

– заявив посадовець.

Українці зможуть вивчати англійську на курсах за кошти держави

Держава оплачуватиме курси вивчення англійської для українців. Відповідний законопроєкт щодо цієї мови вже в Раді. Курси вивчення англійської будуть оплачувати через програму єПідтримка, заявив прем'єр Денис Шмигаль на засідання Уряду.

До слова, заступниця голови Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зауважила, що вищезгаданий законопроєкт щодо застосування англійської мови в Україні ще доопрацюють.

До теми Платитиме держава: українці зможуть безоплатно пройти курси вивчення англійської

Англійська мова в Україні отримає новий статус