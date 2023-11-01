В Україні запустять всеосяжну програму з вивчення англійської мови

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма міститиме індивідуальний підхід та відкритий доступ до освітніх ресурсів. Президент України Володимир Зеленський вже подав до Ради законопроєкт, який офіційно закріплює статус англійської як мови міжнародного спілкування у нашій державі.

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Українці, які володіють англійською мовою, вже можуть отримувати переваги на ринку праці.

Це вища зарплата, більше кар'єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах,

– заявив Шмигаль.

І додав, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей.

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Англійська мова в Україні отримає новий статус