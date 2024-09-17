Відмінників поменшало: скільки учасників НМТ отримали 200 балів бодай з одного предмета

Стало відомо, скільки абітурієнтів цьогоріч склали НМТ на 200 балів. Згідно з актуальними даними, кількість "відмінників" скоротилась.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив звіт щодо проведення НМТ у 2024 році. За підрахунками зменшилась кількість 200-бальників, які змогли скласти хоча б один предмет на максимум, у порівнянні з 2023 роком, передає ОСВІТА.UA

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Наскільки скоротилась кількість тих, хто отримав 200 балів

Цього року таких абітурієнтів 3417, а торішній показник – 3685 особи.

Скільки абітурієнтів отримали 200 балів з НМТ / Скриншот зі звіту

Щодо найкращих показників, то маємо такий результат: 800 балів, тобто 200 балів з усіх чотирьох предметів, отримали 7 вступників.

Максимум з трьох предметів НМТ отримали 56 учасників.

По 200 балів з двох предметів НМТ отримали 353 учасники.

За один предмет змогли отримати 200 балів 2999 особи.

Цікавим є показник максимуму і по предметах. Цьогоріч у лідерах англійська мова – 200 балів отримало 1513 учасників.

Високі результати продемонстрували з математики та української мови – 1131 та 606 "двохсотбальників" відповідно.

З яких предметів абітурієнти отримали найвищі бали/ Скріншот зі звіту

Що ж до інших показників, які будуть цікавими, то 170 балів з двох і більше предметів отримали 9,7% (відсотків) учасників НМТ. По 150 балів здобуло 34,6% вступників. Результати НМТ дають змогу вступникам скористатися грантовими програмами на освіту.

Серед додаткових умов, які створили у 2024 році для учасників НМТ – можливість вибрати мову корінного народу або національної меншини (або кримськотатарську, або польську, або румунську, або угорську) для проходження тесту з таких предметів як математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія.