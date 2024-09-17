Украинский центр оценивания качества образования обнародовал отчет о проведении НМТ в 2024 году. По подсчетам уменьшилось количество 200-бальников, которые смогли сдать хотя бы один предмет на максимум, по сравнению с 2023 годом, передает ОСВИТА.UA

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Насколько сократилось количество тех, кто получил 200 баллов

В этом году таких абитуриентов 3417, а прошлогодний показатель – 3685 человек.

Сколько абитуриентов получили 200 баллов по НМТ / Скриншот из отчета

Относительно лучших показателей, то имеем такой результат: 800 баллов, то есть 200 баллов по всем четырем предметам, получили 7 абитуриентов.

Максимум по трем предметам НМТ получили 56 участников.

По 200 баллов по двум предметам НМТ получили 353 участника.

За один предмет смогли получить 200 баллов 2999 человек.

Интересен показатель максимума и по предметам. В этом году в лидерах английский язык – 200 баллов получило 1513 участников.

Высокие результаты продемонстрировали по математике и украинскому языку – 1131 и 606 "двухсотбальников" соответственно.

По каким предметам абитуриенты получили самые высокие баллы/ Скриншот из отчета

Что касается других показателей, которые будут интересными, то 170 баллов по двум и более предметам получили 9,7% (процентов) участников НМТ. По 150 баллов получило 34,6% поступающих. Результаты НМТ позволяют абитуриентам воспользоваться грантовыми программами на образование.

Среди дополнительных условий, которые создали в 2024 году для участников НМТ – возможность выбрать язык коренного народа или национального меньшинства (или крымскотатарский, или польский, или румынский, или венгерский) для прохождения теста по таким предметам как математика, история Украины, биология, география, физика, химия.