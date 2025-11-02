В Україні будують перший підземний дитсадок: де він розташований
- Перший підземний дитячий садок в Україні будують у Пісочинській громаді на Харківщині.
- Він готовий на 70%, але для завершення будівництва необхідно додаткове фінансування – близько 65 мільйонів гривень.
В Україні будують перший підземний дитячий садок. Він буде розташований у Пісочинській громаді на Харківщині.
Будівля вже готова на 70%, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про будівництво підземного дитсадка?
Для завершення робіт потрібне дофінансування – близько 65 мільйонів гривень. Це питання вже розв'язують.
Очільник ОВА також повідомив, що використовувати інфраструктуру підземних шкіл під дитячі садочки одночасно неможливо.
Там і за нормативами мають бути інші площі, і в принципі неможливо, тому що у дітей дошкільного віку зовсім інший режим, і поєднати це просто фізично неможливо,
– каже Синєгубов.
І додав, що співфінансування будівництва бомбосховищ у приватних установах коштом бюджету неможливе.
По-друге, поряд із цим ми маємо чітко забезпечити функціонування і розбудову безпечних освітніх середовищ – те, що стосується і дошкільної освіти,
– резюмував Синєгубов.
Чи збудують підземний садок у Харкові?
У Харкові також планують побудувати підземний садок. Вже розробили проєкт будівництва.
У мерії у серпні розповідали, що вартість будівництва може перевищити вартість підземної школи вдвічі.
До 1 січня наступного року у місті мають відкрити ще три школи.