2 листопада, 21:24
В Україні будують перший підземний дитсадок: де він розташований

Марія Волошин
Основні тези
  • Перший підземний дитячий садок в Україні будують у Пісочинській громаді на Харківщині.
  • Він готовий на 70%, але для завершення будівництва необхідно додаткове фінансування – близько 65 мільйонів гривень.

В Україні будують перший підземний дитячий садок. Він буде розташований у Пісочинській громаді на Харківщині.

Будівля вже готова на 70%, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про будівництво підземного дитсадка?

Для завершення робіт потрібне дофінансування – близько 65 мільйонів гривень. Це питання вже розв'язують.

Очільник ОВА також повідомив, що використовувати інфраструктуру підземних шкіл під дитячі садочки одночасно неможливо.

Там і за нормативами мають бути інші площі, і в принципі неможливо, тому що у дітей дошкільного віку зовсім інший режим, і поєднати це просто фізично неможливо, 
– каже Синєгубов.

І додав, що співфінансування будівництва бомбосховищ у приватних установах коштом бюджету неможливе.

По-друге, поряд із цим ми маємо чітко забезпечити функціонування і розбудову безпечних освітніх середовищ – те, що стосується і дошкільної освіти, 
– резюмував Синєгубов.

Чи збудують підземний садок у Харкові?

  • У Харкові також планують побудувати підземний садок. Вже розробили проєкт будівництва. 

  • У мерії у серпні розповідали, що вартість будівництва може перевищити вартість підземної школи вдвічі.

  • До 1 січня наступного року у місті мають відкрити ще три школи. 