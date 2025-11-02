В Україні будують перший підземний дитсадок: де він розташований

В Україні будують перший підземний дитячий садок. Він буде розташований у Пісочинській громаді на Харківщині.

Будівля вже готова на 70%, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про будівництво підземного дитсадка?

Для завершення робіт потрібне дофінансування – близько 65 мільйонів гривень. Це питання вже розв'язують.

Очільник ОВА також повідомив, що використовувати інфраструктуру підземних шкіл під дитячі садочки одночасно неможливо.

Там і за нормативами мають бути інші площі, і в принципі неможливо, тому що у дітей дошкільного віку зовсім інший режим, і поєднати це просто фізично неможливо,

– каже Синєгубов.

І додав, що співфінансування будівництва бомбосховищ у приватних установах коштом бюджету неможливе.

По-друге, поряд із цим ми маємо чітко забезпечити функціонування і розбудову безпечних освітніх середовищ – те, що стосується і дошкільної освіти,

– резюмував Синєгубов.

Чи збудують підземний садок у Харкові?