В Запорізькій області будують 6 підземних шкіл
Джерело:Іван Федоров
У Запорізькій області будують 6 підземних шкіл. Іван Федоров розповів, що наразі школи на різних етапах готовності.
Глава Запорізької ОВА розповів в ефірі телемарафону, що вони розраховують, що перші підземні школи запрацюють наприкінці жовтня 2024 року, пише 24 Канал.
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Що відомо про підземні школи на Запоріжжі
Безпечні школи – це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання,
– заявив глава ОВА.
Іван Федоров заявив, що школи будують не лише в місті Запоріжжя, а й у сільських громадах. Зокрема, у:
- Кушугумській,
- Широківській,
- розпочнуть – у Біленьківській громаді.
За словами посадовця, деякі школи – на стадії високої готовності, інші – на початкових етапах.
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До речі, перші підземні школи в Україні побудували у Харківській області. Зокрема, у квітні 2023 року така школа з'явилась у Харкові, у травні 2024 року – у місті Люботин Харківської області.