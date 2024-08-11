В Запорізькій області будують 6 підземних шкіл

У Запорізькій області будують 6 підземних шкіл. Іван Федоров розповів, що наразі школи на різних етапах готовності.

Глава Запорізької ОВА розповів в ефірі телемарафону, що вони розраховують, що перші підземні школи запрацюють наприкінці жовтня 2024 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про підземні школи на Запоріжжі

Безпечні школи – це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання,

– заявив глава ОВА.

Іван Федоров заявив, що школи будують не лише в місті Запоріжжя, а й у сільських громадах. Зокрема, у:

Кушугумській,

Широківській,

розпочнуть – у Біленьківській громаді.

За словами посадовця, деякі школи – на стадії високої готовності, інші – на початкових етапах.

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До речі, перші підземні школи в Україні побудували у Харківській області. Зокрема, у квітні 2023 року така школа з'явилась у Харкові, у травні 2024 року – у місті Люботин Харківської області.