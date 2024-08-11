Глава Запорожской ОВА рассказал в эфире телемарафона, что они рассчитывают, что первые подземные школы заработают в конце октября 2024 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о подземных школах в Запорожье

Безопасные школы – это приоритет, который должны выполнить для наших жителей до конца года. Эта работа является частью государственной программы возвращения детей к очному обучению,

– заявил глава ОВА.

Иван Федоров заявил, что школы строят не только в городе Запорожье, но и в сельских общинах. В частности, в:

Кушугумской,

Широковской,

начнут – в Беленьковской громаде.

По словам чиновника, некоторые школы – на стадии высокой готовности, другие – на начальных этапах.

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Кстати, первые подземные школы в Украине построили в Харьковской области. В частности, в апреле 2023 года такая школа появилась в Харькове, в мае 2024 года – в городе Люботин Харьковской области.