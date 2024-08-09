В школах Черкасс образовательный процесс начнется 2 сентября. Кроме шестидневного обучения, по словам директора Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Богдана Белова, черкасских детей ожидает еще одно нововведение.

Смотрите также Какую зарплату получает учитель без стажа

Как изменится учебный процесс в школах Черкасс

По словам Богдана Белова, в школах в 2024 – 2025 учебном году вводят шестидневное обучение, чтобы школьники смогли пройти как можно больше учебного материала в период года, когда световой день длиннее.

Это сделано с целью того, чтобы как можно больше учебного плана выложить до декабря, потому что в декабре может быть темно, и если будут отключения электроэнергии, то, соответственно, осуществлять учебный процесс будет гораздо сложнее. Поэтому приняли решение, что в субботу будет обучение,

– сообщил чиновник.

Также в этом году черкасские дети будут без осенних каникул. Впрочем, зимние продлятся дольше.

"Осенних каникул не будет, поскольку они происходят, когда световой день длиннее. Зимние каникулы, соответственно, тогда, когда световой день короче. Это для того, чтобы оптимизировать учебный процесс и как можно больше учебного плана выложить в первом семестре. Это вынужденное действие", – добавил Белов.

Напомним, что в департаменте образования Полтавской ОВА ранее сообщали, что шестидневная рабочая неделя должны ввести в Великорублевской, Зеньковской, Нехворощанской и Пришибской общинах. В Житомире также обсуждают возможное введение в первом семестре нового учебного года обучения по субботам.