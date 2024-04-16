Однако оплата учителя зависит от различных факторов. В частности, состоит из ставки и надбавок.

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Какая заработная плата учителя без стажа

Самый низкий должностной оклад по состоянию на прошлый год получал молодой учитель без стажа работы – 5 699 гривен.

К этой сумме при этом добавляли надбавки:

надбавка за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей);

надбавка за классное руководство – 1 300 гривен;

надбавка за престижность труда – 1 254 гривны;

надбавка за хороший труд – 522 гривен;

надбавка на помощь на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 гривен.

Так, по данным МОН Украины, средняя заработная плата молодого учителя без стажа – 10 574 гривен.

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