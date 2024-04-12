Зарплата учителей, к слову, состоит из ставки и надбавок. Каких именно, читайте дальше.
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Что влияет на размер заработной платы педагога
Система оплаты труда педагогов предусматривает маленькую базовую ставку и кучу надбавок. На размер учительской заработной платы влияет:
- должностной оклад;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавки за классное руководство;
- надбавка за престижность должности;
- вознаграждение за добросовестный труд;
- помощь на оздоровление в случае предоставления ежегодного отпуска;
- надбавки за проверку тетрадей.
Доплата за проверку тетрадей составляет:
- в 1 – 4 классах – 15%;
- по математике – 15%;
- по иностранному языку/черчению/технической механике (конструирование) – 10%;
- по языку и литературе – 20%.
Ранее мы информировали, какую зарплату в 2024 году должны получать учителя в Украине. Об этом читайте по ссылке.