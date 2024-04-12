Зарплата учителів, до слова, складається зі ставки та надбавок. Яких саме, читайте далі.
Дивіться також Яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні
Що впливає на розмір заробітної плати педагога
Система оплати праці освітян передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок. На розмір вчительської заробітної плати впливає:
- посадовий оклад;
- надбавка за вислугу років;
- надбавки за класне керівництво;
- надбавка за престижність посади;
- винагорода за сумлінну працю;
- допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки;
- надбавки за перевірку зошитів.
Доплата за перевірку зошитів становить:
- у 1 – 4 класах – 15%;
- з математики – 15%;
- з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) – 10%;
- з мови та літератури – 20%.
Раніше ми інформували, яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні. Про це читайте за посиланням.