Зарплата учителів, до слова, складається зі ставки та надбавок. Яких саме, читайте далі.

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Що впливає на розмір заробітної плати педагога

Система оплати праці освітян передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок. На розмір вчительської заробітної плати впливає:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавки за класне керівництво;

надбавка за престижність посади;

винагорода за сумлінну працю;

допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки;

надбавки за перевірку зошитів.

Доплата за перевірку зошитів становить:

у 1 – 4 класах – 15%;

з математики – 15%;

з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) – 10%;

з мови та літератури – 20%.

Раніше ми інформували, яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні. Про це читайте за посиланням.