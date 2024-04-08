Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий зазначав, що у освітній субвенції основний обсяг коштів іде на зарплату вчителів. Цю субвенцію цьогоріч збільшили на 15,5 мільярдів гривень.

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Так, у цьому році зарплату педагогам офіційно підвищили у межах двох етапів:

з 1 січня – на 10%;

з 1 квітня – на 12,6%.

Оксен Лісовий повідомляв раніше, що середня зарплата вчителя залежить від:

категорійності;

навантаження;

стажу роботи.

У 2023 році педагоги у середньому отримували приблизно 13 тисяч гривень.

Натомість у 2024 році, як раніше анонсував міністр освіти, вчителі З січня 2024 року мали б отримувати в середньому 14 тисяч гривень, а з квітня – близько 16 тисяч гривень.

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