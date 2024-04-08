Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий зазначав, що у освітній субвенції основний обсяг коштів іде на зарплату вчителів. Цю субвенцію цьогоріч збільшили на 15,5 мільярдів гривень.
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Так, у цьому році зарплату педагогам офіційно підвищили у межах двох етапів:
- з 1 січня – на 10%;
- з 1 квітня – на 12,6%.
Оксен Лісовий повідомляв раніше, що середня зарплата вчителя залежить від:
- категорійності;
- навантаження;
- стажу роботи.
У 2023 році педагоги у середньому отримували приблизно 13 тисяч гривень.
Натомість у 2024 році, як раніше анонсував міністр освіти, вчителі З січня 2024 року мали б отримувати в середньому 14 тисяч гривень, а з квітня – близько 16 тисяч гривень.
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