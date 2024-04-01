Це другий етап підвищення оплати праці педагогів у цьому році. Перший відбувся 1 січня відповідно до ухваленого Держбюджету на 2024 рік, зазначає Освіта 24.

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Зарплати вчителів зросли

Так, з 1 квітня виплати освітянам зросли на 12,6%.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий зазначав, що у середньому вчителі після підвищення на І етапі отримуватимуть 14 тисяч гривень. А з 1 квітня – після ІІ етапу підвищення – вже 16 тисяч гривень.

Зауважимо також, що очільник українського уряду Денис Шмигаль заявляв, що середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.

Загалом виплати підвищили на 21%.

Мінімальна зарплата також зросла

Зауважимо при цьому, що з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні також знову зросла – з 7 100 гривень до 8 000 гривень.

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс з 6 700 гривень до 7 100 гривень. Дивіться також Міністр освіти розповів, чи очікувати вчителям суттєвого підвищення зарплати Чи очікувати вчителям суттєвого збільшення зарплати