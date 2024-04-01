Про це у відеозверненні розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Освітяни у Франківську отримають доплати

Мер міста зазначив: це попри те, що грошей не так багато і пріоритет – допомога захисникам.

Ми вважаємо, що вчителів потрібно підтримати, тим паче в умовах спочатку онлайн-навчання, а тепер – в умовах війни,

– повідомив він.

І додав: якщо попередні розрахунки у мерії були приблизно 70 мільйонів гривень, то зараз з доплатою про престижність – це десь 110 мільйонів гривень.

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Чи очікувати вчителям збільшення зарплати