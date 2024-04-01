Про це у відеозверненні розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Освітяни у Франківську отримають доплати

Мер міста зазначив: це попри те, що грошей не так багато і пріоритет – допомога захисникам.

Ми вважаємо, що вчителів потрібно підтримати, тим паче в умовах спочатку онлайн-навчання, а тепер – в умовах війни,
– повідомив він.

І додав: якщо попередні розрахунки у мерії були приблизно 70 мільйонів гривень, то зараз з доплатою про престижність – це десь 110 мільйонів гривень.

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Чи очікувати вчителям збільшення зарплати

  • Днями міністр освіти та науки України Оксен Лісовий зазначив: підвищення зарплати вчителям потребує колосальних сум.
  • Він сподівається, що МОН їх знайде.
  • Водночас, за його словами, МОН має запровадити інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації.
  • Лісовий також зауважив, що відомство працює над розв'язанням цієї проблеми.