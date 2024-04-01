Об этом в видеообращении рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Педагоги во Франковске получат доплаты

Мэр города отметил: это несмотря на то, что денег не так много и приоритет – помощь защитникам.

Мы считаем, что учителей нужно поддержать, тем более в условиях сначала онлайн-обучения, а теперь – в условиях войны,

– сообщил он.

И добавил: если предыдущие расчеты в мэрии были примерно 70 миллионов гривен, то сейчас с доплатой о престижности – это где-то 110 миллионов гривен.

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Ожидать ли учителям увеличения зарплаты