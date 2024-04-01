Это второй этап повышения оплаты труда педагогов в этом году. Первый состоялся 1 января в соответствии с принятым Госбюджетом на 2024 год, отмечает Образование 24.
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Зарплаты учителей выросли
Так, с 1 апреля выплаты педагогам выросли на 12,6%.
Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отмечал, что в среднем учителя после повышения на I этапе будут получать 14 тысяч гривен. А с 1 апреля – после II этапа повышения – уже 16 тысяч гривен.
Заметим также, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.
В целом выплаты повысили на 21%.
Минимальная зарплата также выросла
Заметим при этом, что с 1 апреля минимальная заработная плата в Украине также снова выросла – с 7 100 гривен до 8 000 гривен.
- На днях глава Минобразования Оксен Лисовой сообщил, что повышение зарплаты учителям требует колоссальных сумм. И надеется, что ведомство их найдет.
- В то же время чиновник добавил, что МОН должно ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации.
- Лисовой также отметил, что ведомство работает над решением этой проблемы.