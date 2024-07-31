В департаменте образования Полтавской ОВА предоставили данные по обучению учащихся из 57 общин из 60. Не поделились пока информацией о таких общинах как Белоцерковская, Коломакская, Лютенская.
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Как будут учиться ученики на Полтавщине в 2024 году
В большинстве общин учебный год должен стартовать 2 сентября. В Оболонской общине – 1 сентября.
Шестидневную рабочую неделю должны ввести в Великорублевской, Зеньковской, Нехворощанской и Пришибской громадах.
В 12 учебных заведениях запланировали дистанционное обучение. Из них шесть – в Хорольской громаде, два – в Новосанжарской и по одному – в Кременчугской, Ланновской, Лубенской и Чутовской.
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Будут ли каникулы у учеников на Полтавщине в этом году
Осенние и зимние каникулы в большинстве общин запланировали. В департаменте образования отмечают, что не будут отдыхать школьники разве что Великорублевской, Диканской, Нехворощанской и Чутовской общин. Также не будет отдыха осенью в двух школах в Глобинской общине.
Зимних каникул не запланировали в Великорублевской, Диканьской и двух заведениях в Глобинской ТГ.