В департаменте образования Полтавской ОВА предоставили данные по обучению учащихся из 57 общин из 60. Не поделились пока информацией о таких общинах как Белоцерковская, Коломакская, Лютенская.

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Как будут учиться ученики на Полтавщине в 2024 году

В большинстве общин учебный год должен стартовать 2 сентября. В Оболонской общине – 1 сентября.

Шестидневную рабочую неделю должны ввести в Великорублевской, Зеньковской, Нехворощанской и Пришибской громадах.

В 12 учебных заведениях запланировали дистанционное обучение. Из них шесть – в Хорольской громаде, два – в Новосанжарской и по одному – в Кременчугской, Ланновской, Лубенской и Чутовской.

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Будут ли каникулы у учеников на Полтавщине в этом году

Осенние и зимние каникулы в большинстве общин запланировали. В департаменте образования отмечают, что не будут отдыхать школьники разве что Великорублевской, Диканской, Нехворощанской и Чутовской общин. Также не будет отдыха осенью в двух школах в Глобинской общине.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зимних каникул не запланировали в Великорублевской, Диканьской и двух заведениях в Глобинской ТГ.