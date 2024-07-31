У департаменті освіти Полтавської ОВА надали дані щодо навчання учнів з 57 громад із 60. Не поділились поки інформацією щодо таких громад як Білоцерківська, Коломацька, Лютенська.

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Як навчатимуться учні на Полтавщині у 2024 році

У більшості громад навчальний рік має стартувати 2 вересня. В Оболонській громаді – 1 вересня.

Шестиденний робочий тиждень мають запровадити у Великорублівській, Зіньківській, Нехворощанській та Пришибській громадах.

У 12 закладах освіти запланували дистанційне навчання. З них шість – у Хорольській громаді, два – у Новосанжарській та по одному – у Кременчуцькій, Ланнівській, Лубенській та Чутівській.

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Чи будуть канікули в учнів на Полтавщині цьогоріч

Осінні та зимові канікули у більшості громад запланували. У департаменті освіти зазначають, що не відпочиватимуть школярі хіба що Великорублівської, Диканської, Нехворощанської та Чутівської громад. Також не буде відпочинку восени у двох школах у Глобинській громаді.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зимових канікул не запланували у Великорублівській, Диканській та двох закладах у Глобинській ТГ.