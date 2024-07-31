У департаменті освіти Полтавської ОВА надали дані щодо навчання учнів з 57 громад із 60. Не поділились поки інформацією щодо таких громад як Білоцерківська, Коломацька, Лютенська.
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Як навчатимуться учні на Полтавщині у 2024 році
У більшості громад навчальний рік має стартувати 2 вересня. В Оболонській громаді – 1 вересня.
Шестиденний робочий тиждень мають запровадити у Великорублівській, Зіньківській, Нехворощанській та Пришибській громадах.
У 12 закладах освіти запланували дистанційне навчання. З них шість – у Хорольській громаді, два – у Новосанжарській та по одному – у Кременчуцькій, Ланнівській, Лубенській та Чутівській.
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Чи будуть канікули в учнів на Полтавщині цьогоріч
Осінні та зимові канікули у більшості громад запланували. У департаменті освіти зазначають, що не відпочиватимуть школярі хіба що Великорублівської, Диканської, Нехворощанської та Чутівської громад. Також не буде відпочинку восени у двох школах у Глобинській громаді.
Зимових канікул не запланували у Великорублівській, Диканській та двох закладах у Глобинській ТГ.