У Миколаєві запрацювала найбільша підземна школа-садок
- У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок, що дозволяє понад 700 дітям повернутися до очного навчання.
- Будівництво та облаштування укриттів стало можливим завдяки міжнародним партнерам.
У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Також облаштували укриття у гімназії та у ще одному дитсадку.
Це стало можливим завдяки міжнародним партнерам та донорам. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Що відомо про заклад освіти?
Заклад освіти запрацював у місті до початку нового навчального року.
У Миколаєві відкриваємо два сучасні та безпечні укриття. Перше – у спільному освітньому просторі на базі дитячого садочку й гімназії, друге – для ще одного дитячого садочку міста,
– уточнив посадовець.
І додав, що укриття для школи-садка стало найбільшим навчальним підземним освітнім простором у місті й області. Загалом нові сховища дають можливість понад 700 дітям повернутися до очного навчання. Також – навчатися у період повітряних тривог. Є тут і зони для ігор, розвитку та відпочинку для наймолодших.
Площа двох оновлених локацій у закладах освіти – понад 1700 квадратних метрів. Ремонт укриттів почали у січні 2025 року і завершили влітку.
Будуть ще нові підземні простори. Загальні інвестиції наших партнерів в освітню інфраструктуру області становить понад 50 мільйонів гривень,
– розповів Кім.
Підземна школа-садок у Миколаєві / фото з телеграм-каналу Віталія Кіма
Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?
- В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища, аби учні, зокрема на небезпечних у час війни територіях, могли вчитися очно.
- Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
- За даними МОН станом на лютий 2025 року, в Україні будували понад 139 підземних шкіл.
- Завершити будівництво цих об'єктів планували до 1 вересня 2025 року.
- У 2024 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень.
- Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.