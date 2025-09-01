У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Також облаштували укриття у гімназії та у ще одному дитсадку.

Це стало можливим завдяки міжнародним партнерам та донорам. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Що відомо про заклад освіти?

Заклад освіти запрацював у місті до початку нового навчального року.

У Миколаєві відкриваємо два сучасні та безпечні укриття. Перше – у спільному освітньому просторі на базі дитячого садочку й гімназії, друге – для ще одного дитячого садочку міста,

– уточнив посадовець.

І додав, що укриття для школи-садка стало найбільшим навчальним підземним освітнім простором у місті й області. Загалом нові сховища дають можливість понад 700 дітям повернутися до очного навчання. Також – навчатися у період повітряних тривог. Є тут і зони для ігор, розвитку та відпочинку для наймолодших.

Площа двох оновлених локацій у закладах освіти – понад 1700 квадратних метрів. Ремонт укриттів почали у січні 2025 року і завершили влітку.

Будуть ще нові підземні простори. Загальні інвестиції наших партнерів в освітню інфраструктуру області становить понад 50 мільйонів гривень,

– розповів Кім.



Підземна школа-садок у Миколаєві / фото з телеграм-каналу Віталія Кіма

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?