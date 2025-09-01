Укр Рус
1 вересня, 15:23
2

У Миколаєві запрацювала найбільша підземна школа-садок

Марія Волошин
Основні тези
  • У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок, що дозволяє понад 700 дітям повернутися до очного навчання.
  • Будівництво та облаштування укриттів стало можливим завдяки міжнародним партнерам.

У Миколаєві відкрили найбільшу підземну школу-садок. Також облаштували укриття у гімназії та у ще одному дитсадку.

Це стало можливим завдяки міжнародним партнерам та донорам. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. 

Що відомо про заклад освіти?

Заклад освіти запрацював у місті до початку нового навчального року.

У Миколаєві відкриваємо два сучасні та безпечні укриття. Перше – у спільному освітньому просторі на базі дитячого садочку й гімназії, друге – для ще одного дитячого садочку міста,
 – уточнив посадовець. 

І додав, що укриття для школи-садка стало найбільшим навчальним підземним освітнім простором у місті й області. Загалом нові сховища  дають можливість понад 700 дітям повернутися до очного навчання. Також – навчатися у період повітряних тривог. Є тут і зони для ігор, розвитку та відпочинку для наймолодших.

Площа двох оновлених локацій у закладах освіти – понад 1700 квадратних метрів. Ремонт укриттів почали у січні 2025 року і завершили влітку.

Будуть ще нові підземні простори. Загальні інвестиції наших партнерів в освітню інфраструктуру області становить понад 50 мільйонів гривень, 
– розповів Кім.


Підземна школа-садок у Миколаєві / фото з телеграм-каналу Віталія Кіма

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?

  • В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища, аби учні, зокрема на небезпечних у час війни територіях, могли вчитися очно.
  • Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
  • За даними МОН станом на лютий 2025 року, в Україні будували понад 139 підземних шкіл.
  • Завершити будівництво цих об'єктів планували до 1 вересня 2025 року.
  • У 2024 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 7,5 мільярда гривень, у 2025 році – 11,2 мільярда гривень.
  • Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.