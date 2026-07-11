Діти захисників України можуть отримати компенсацію за навчання: як це зробити
Діти ветеранів, які здобувають освіту на контракті у коледжах і вишах України, можуть отримати компенсацію вартості навчання від держави. Для оформлення треба звернутися до свого закладу освіти та подати документи, які підтверджують відповідний статус.
Про це повідомляли в Міністерстві у справах ветеранів.
Хто з дітей ветеранів має право на компенсацію за навчання
На компенсацію вартості навчання мають право:
діти членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
діти осіб з інвалідністю внаслідок війни;
діти учасників бойових дій;
діти зниклих безвісти за особливих обставин;
діти осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії;
діти постраждалих учасників Революції Гідності.
Як оформити компенсацію за навчання
Студент, який має право на компенсацію, повинен пройти такі основні етапи:
перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до адміністрації;
подати документи, що підтверджують відповідний статус – свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ;
отримати сповіщення про надання державної допомоги через Дію і протягом 20 календарних днів підтвердити сповіщення;
очікувати інформування про відшкодування – надійдуть напряму на рахунок закладу освіти.
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Які умови мають виконати виші для участі в програмі
Для того, щоб заклад освіти міг приймати студентів з державною компенсацією, він має виконати кілька умов:
укласти договір з Мінветеранів про участь у проєкті;
бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію;
гарантувати, що держдопомога покриє всю вартість навчання на навчальний рік;
щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання коштів;
інформувати студентів про можливість отримати державну допомогу.