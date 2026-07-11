Діти захисників України можуть отримати компенсацію за навчання: як це зробити

Діти ветеранів, які здобувають освіту на контракті у коледжах і вишах України, можуть отримати компенсацію вартості навчання від держави. Для оформлення треба звернутися до свого закладу освіти та подати документи, які підтверджують відповідний статус.

Про це повідомляли в Міністерстві у справах ветеранів.

Хто з дітей ветеранів має право на компенсацію за навчання

На компенсацію вартості навчання мають право:

діти членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

діти осіб з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти зниклих безвісти за особливих обставин;

діти осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії;

діти постраждалих учасників Революції Гідності.

Як оформити компенсацію за навчання

Студент, який має право на компенсацію, повинен пройти такі основні етапи:

перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до адміністрації;

подати документи, що підтверджують відповідний статус – свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ;

отримати сповіщення про надання державної допомоги через Дію і протягом 20 календарних днів підтвердити сповіщення;

очікувати інформування про відшкодування – надійдуть напряму на рахунок закладу освіти.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які умови мають виконати виші для участі в програмі

Для того, щоб заклад освіти міг приймати студентів з державною компенсацією, він має виконати кілька умов: