Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Кто из детей ветеранов имеет право на компенсацию за обучение

На компенсацию стоимости обучения имеют право:

дети членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

дети лиц с инвалидностью вследствие войны;

дети участников боевых действий;

дети пропавших без вести при особых обстоятельствах;

дети лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии;

дети пострадавших участников Революции Достоинства.

Как оформить компенсацию за обучение

Студент, имеющий право на компенсацию, должен пройти следующие основные этапы:

уточнить, участвует ли учебное заведение в проекте, обратившись в администрацию;

подать документы, подтверждающие соответствующий статус – свидетельство о рождении и выписку из ЕГРВВ;

получить уведомление о предоставлении государственной помощи через приложение "Дія" и в течение 20 календарных дней подтвердить уведомление;

дождаться уведомления о возмещении – средства поступят непосредственно на счет учебного заведения.

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Какие условия должны выполнить вузы для участия в программе

Для того чтобы учебное заведение могло принимать студентов с государственной компенсацией, оно должно выполнить несколько условий: