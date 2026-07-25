Пільговий вступ на магістратуру й аспірантуру у 2026 році: хто має право

Якщо ви плануєте вступати до магістратури чи аспірантури у 2026 році й маєте право на пільги, варто заздалегідь дізнатися, які саме спеціальні умови передбачені законодавством.

Під час вступної кампанії багато абітурієнтів цікавляться, чи можуть вони скористатися пільгами під час вступу до магістратури або аспірантури, розповідаємо з посиланням Освіта.UA.

Хто має право на спеціальні умови вступу?

У 2026 році для окремих категорій вступників передбачені спеціальні умови, однак вони не означають автоматичного зарахування.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, спеціальними умовами під час вступу у магістратуру можуть скористатися окремі категорії вступників, зокрема:

особи з інвалідністю;

учасники бойових дій;

ветерани війни;

діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

діти учасників бойових дій;

внутрішньо переміщені особи (у визначених законодавством випадках);

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа;

інші категорії, визначені законодавством.

Повний перелік категорій та умови застосування пільг визначені Порядком прийому та чинними законами України.

Які пільги можуть отримати вступники?

Спеціальні умови можуть передбачати:

участь у конкурсному відборі за спеціальними правилами;

переведення на вакантні бюджетні місця після зарахування на контракт (для визначених категорій);

право на спеціальні умови участі у вступних випробуваннях у випадках, передбачених законодавством.

Водночас більшість вступників, незалежно від наявності пільг, повинні складати ЄВІ, а для окремих спеціальностей – ЄФВВ або інші вступні випробування.

Які документи підтверджують право на пільги?

Під час вступу необхідно надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови. Це можуть бути:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю;

посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України;

документи про статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

інші документи, передбачені законодавством.

Якщо інформація вже міститься в державних реєстрах, окремі документи можуть не вимагатися. Проте остаточний перелік варто уточнювати в приймальній комісії університету.

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Чи є пільги для вступу в аспірантуру?

Під час вступу до аспірантури також можуть застосовуватися спеціальні умови для окремих категорій вступників, визначених законодавством. Однак правила вступу до аспірантури встановлюють заклади вищої освіти та наукові установи відповідно до затвердженого Порядку прийому, тому вимоги можуть відрізнятися залежно від університету.

Де перевірити інформацію?

Перед поданням документів варто ознайомитися з:

Порядком прийому до закладів вищої освіти у 2026 році;

Правилами прийому обраного університету;

роз'ясненнями Міністерства освіти і науки України;

інформацією на сайті ЄДЕБО.

Саме ці джерела містять актуальний перелік пільгових категорій, необхідних документів та особливостей вступної кампанії.