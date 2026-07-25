Во время вступительной кампании многие абитуриенты интересуются, могут ли они воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру, рассказываем со ссылкой Освіта.UA.
Кто имеет право на специальные условия поступления?
В 2026 году для отдельных категорий абитуриентов предусмотрены специальные условия, однако они не означают автоматического зачисления.
Согласно Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году , специальными условиями при поступлении в магистратуру могут воспользоваться отдельные категории поступающих, в частности:
- лица с инвалидностью;
- участники боевых действий;
- ветераны войны;
- дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- дети участников боевых действий;
- внутренне перемещенные лица (в определенных законодательством случаях);
- лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа;
- другие категории, определенные законодательством.
Полный список категорий и условия применения льгот определены Порядком приема и действующими законами Украины.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Какие льготы могут получить поступающие?
Специальные условия могут предусматривать:
- участие в конкурсном отборе по специальным правилам;
- перевод на вакантные бюджетные места после зачисления на контракт (для определенных категорий);
- право на специальные условия участия во вступительных экзаменах в случаях, предусмотренных законодательством.
В то же время большинство поступающих, независимо от наличия льгот, должны сдавать ЕВИ , а для отдельных специальностей – ЕПВИ или другие вступительные испытания.
Какие документы подтверждают право на льготы?
При поступлении необходимо предоставить документы, подтверждающие право на специальные условия. Это могут быть:
- удостоверение участника боевых действий;
- удостоверение личности с инвалидностью;
- удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;
- документы о статусе ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
- другие документы, предусмотренные законодательством.
Если информация уже содержится в государственных реестрах, то отдельные документы могут не требоваться. Однако окончательный список следует уточнять в приемной комиссии университета.
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Есть ли льготы для поступления в аспирантуру?
При поступлении в аспирантуру также могут применяться специальные условия для отдельных категорий абитуриентов, определенных законодательством. Однако правила поступления в аспирантуру устанавливают учреждения высшего образования и научные учреждения в соответствии с утвержденным Порядком приема, поэтому требования могут отличаться в зависимости от университета.
Где проверить информацию?
Перед подачей документов следует ознакомиться с:
- Порядком приема в заведения высшего образования в 2026 году;
- Правилами приема избранного университета;
- разъяснениями Министерства образования и науки Украины;
- информацией на сайте ЕДЕБО.
Именно эти источники содержат актуальный список льготных категорий, необходимых документов и особенностей вступительной кампании.