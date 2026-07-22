Рассказываем, когда можно подавать заявления в магистратуру в 2026 году, какие даты не стоит пропустить и что нужно сделать после получения рекомендации к зачислению со ссылкой на Освіта.UA.

Когда начинается подача заявлений в магистратуру-2026?

Вступительная кампания в магистратуру продолжается. После сдачи ЕВИ и ЕПВИ абитуриентов ждет еще один важный этап – подача заявлений в высшие учебные заведения. Именно от соблюдения установленных сроков зависит, будет ли заявление участвовать в конкурсном отборе.

В 2026 году подача заявлений на поступление в магистратуру продлится с 7 августа до 18:00 22 августа. Подать документы можно только через электронный кабинет абитуриента в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Перед началом подачи заявлений абитуриент должен:

зарегистрировать электронный кабинет;

загрузить необходимые документы, это можно сделать уже с 1 июля ;

; проверить результаты ЕВИ и ЕПВИ (или других вступительных экзаменов, если они предусмотрены для выбранной специальности).

Сколько заявлений можно подать?

В 2026 году абитуриенты могут подать:

до 10 заявлений в общей сложности ;

; не более 5 заявлений на места государственного заказа.

Для всех заявлений необходимо определить приоритетность, ведь именно она учитывается при конкурсном отборе.

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Каковы сроки сдачи магистерских тестов?

Регистрация на магистерские тесты прошла еще весной – с 23 апреля по 14 мая. А приглашения все зарегистрированные участники экзаменов получили еще до 19 июня на своей информационной странице "Кабинет абитуриента".

Регистрация заявок на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессионального экзамена вместо ЕПВИ начинается 1 июля и заканчивается 27 июля для абитуриентов на бюджет и 17 августа для абитуриентов исключительно на контракт.

Вступительные испытания проводятся в два этапа:

основная сессия ( с 26 июня по 14 июля );

); дополнительная сессия (с 3 по 21 августа).

Индивидуальные устные собеседования в высших учебных заведениях вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕГЭ проводятся с 28 июля по 7 августа для абитуриентов на бюджетное обучение и до 20 августа для абитуриентов исключительно на контрактное обучение.

Экзамены и собеседования / МОН

Когда ждать ответа о зачислении?

Зачисление на бюджет. Не позднее 25 августа высшие учебные заведения опубликуют рейтинговые списки, а абитуриенты получат рекомендации к зачислению.

Если вы получили рекомендацию, необходимо до 18:00 28 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления.

Приказ о зачислении будет издан 29 августа.

Зачисление на контрактную форму обучения. Рекомендации о зачислении будут опубликованы не ранее 30 августа. Зачисление абитуриентов – не позднее 14 сентября.

Для поступления в магистратуру учебные заведения могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение за счет средств физических и юридических лиц в период с 1 июля по 15 октября.

Что следует обратить внимание?

Прежде чем подавать заявления, внимательно проверьте:

правильность персональных данных в электронном кабинете;

результаты ЕВИ и ЕПВИ;

конкурсные предложения университетов;

требования конкретного учебного заведения к поступлению;

правильность определения приоритетов.

Не стоит откладывать подачу заявлений на последний день. В случае технических трудностей или необходимости внести изменения у вас будет достаточно времени, чтобы все исправить.