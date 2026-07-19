Будущим магистрантам стоит заранее ознакомиться с основными этапами поступления, чтобы не пропустить важные сроки, согласно информации на сайте www.education.ua.
Что стоит знать будущему магистру?
Для части абитуриентов 19 июля станет началом нового этапа. Именно в этот день начинается подача заявлений в высшие учебные заведения, в том числе на магистерские программы медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.
Рассказываем, почему нужно знать о поступлении, какие документы подготовить и на какие даты обратить особое внимание.
График вступительной кампании в вузы в 2026 году на магистратуруНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
|26 июня – 14 июля
|Основная сессия ЕВІ / ЕФВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
|1 июля – 17 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
|28 июля – 20 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
|7 – 22 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в магистратуру
|Не позднее 25 августа
|Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|До 28 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|29 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|С 30 августа
|Предоставление рекомендаций на контракт
|До 7 сентября
|Перевод на вакантные места по бюджету
|До 14 сентября
|Зачисление на контракт
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов