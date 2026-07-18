Вступительная кампания в магистратуру – это не только подача заявлений, но и сдача обязательных вступительных экзаменов. Одно из них – Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Рассказываем, что это за экзамен, кто должен его сдавать и как на него зарегистрироваться, со ссылкой на Украинский центр оценки качества образования.

Что такое ЕФВИ, кто должен его сдавать?

Поступление в магистратуру в 2026 году по многим специальностям невозможно без сдачи Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). Именно результаты этого теста вместе с Единым вступительным экзаменом (ЕВЭ) используются при конкурсном отборе. Рассказываем, что такое ЕПВИ, кому его нужно сдавать и как проходит регистрация.

Если вы планируете поступать в магистратуру, прежде всего проверьте, требуется ли ЕПВИ именно для вашей специальности. От этого зависит перечень вступительных экзаменов, которые необходимо сдать. Актуальный перечень специальностей, календарь вступительной кампании и программы тестов публикуют Министерство образования и науки Украины, Украинский центр оценки качества образования и портал Освіта.ua.

Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) – это стандартизированный тест, который проверяет профессиональную подготовку абитуриентов, поступающих в магистратуру. Его организуют Министерство образования и науки Украины и Украинский центр оценки качества образования. Результаты ЕПВИ используются высшими учебными заведениями при конкурсном отборе на обучение по определенным специальностям.

В 2026 году ЕПВИ сдают абитуриенты, поступающие в магистратуру на определенные специальности, в частности в следующих отраслях:

образование;

культура, искусство и гуманитарные науки;

социальные науки, журналистика, информация и международные отношения;

бизнес, управление и право (кроме отдельных специальностей);

информационные технологии;

а также ряд других специальностей, перечень которых определен Порядком приема.

При этом все абитуриенты магистратуры, независимо от специальности, сдают ЕВИ, а ЕПВИ – только те, для чьих специальностей он предусмотрен.

С полным перечнем специальностей, для которых требуется еще одно вступительное испытание ЕПВИ, и специальностей, по которым можно воспользоваться правом выбрать один из предметных тестов, можно ознакомиться здесь. А также с тем, какие обязательные экзамены и по каким специальностям следует сдавать.

А о рейтинге технических вузов, признанных лучшими в Украине в 2026 году, мы писали ранее. Возможно, среди них есть и тот, который вы выбрали.

Как зарегистрироваться на экзамен?

Регистрацию на ЕПВИ осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений. Для участия в 2026 году необходимо было зарегистрироваться:

с 23 апреля по 14 мая – основной период;

– основной период; 26 – 28 мая – дополнительный период регистрации.

При регистрации абитуриент выбирает:

населенный пункт, в котором будет сдавать экзамен;

предметную направленность ЕПВИ (можно выбрать не более двух);

иностранный язык для ЕВЭ.

Экзамен проходит во временных экзаменационных центрах, которые работают в Украине и, при необходимости, за рубежом. Конкретное место проведения указывается в приглашении, которое абитуриент получает через свой личный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Приглашения-пропуска для основной сессии появятся в кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии – до 28 июля.

В 2026 году основная сессия ЕВЭ проходит с 26 июня по 14 июля, а дополнительная – с 3 по 21 августа. Результаты основной сессии публикуются в личном кабинете абитуриента после завершения проверки работ.