Технические вузы, занявшие лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года, представил ресурс "Освіта.ua".
Как составлялся рейтинг
В рейтинг лучших технических университетов Украины вошли 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами в этой категории вузов.
Традиционно для составления консолидированного рейтинга вузов использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
Какие технические вузы лучшие в 2026 году
Рейтинг лучших технических вузов в этом году выглядит следующим образом:
Национальный университет "Львовская политехника";
НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
Национальный технический университет "Днепровская политехника";
Национальный университет "Киевский авиационный институт";
Винницкий национальный технический университет;
Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
Государственный университет "Житомирская политехника";
Национальный лесотехнический университет Украины;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Напомним, что Консолидированный рейтинг украинских вузов 2026 года охватывает результаты 240 высших учебных заведений нашей страны. Лидером является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.