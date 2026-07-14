Технические вузы, занявшие лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года, представил ресурс "Освіта.ua".

Как составлялся рейтинг

В рейтинг лучших технических университетов Украины вошли 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами в этой категории вузов.

Традиционно для составления консолидированного рейтинга вузов использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

Какие технические вузы лучшие в 2026 году

Рейтинг лучших технических вузов в этом году выглядит следующим образом:

Национальный университет "Львовская политехника";

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Национальный университет "Киевский авиационный институт";

Винницкий национальный технический университет;

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Государственный университет "Житомирская политехника";

Национальный лесотехнический университет Украины;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Напомним, что Консолидированный рейтинг украинских вузов 2026 года охватывает результаты 240 высших учебных заведений нашей страны. Лидером является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.