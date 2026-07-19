Майбутнім магістрантам варто заздалегідь ознайомитися з основними етапами вступу, щоб не пропустити важливі дедлайни, відповідно до інформації на www.education.ua.

Що варто знати майбутньому магістру?

Для частини вступників 19 липня стане початком нового етапу. Саме цього дня стартує подання заяв до закладів вищої освіти, зокрема й на магістерські програми медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань.

Розповідаємо, що потрібно знати про вступ, які документи підготувати та на які дати звернути особливу увагу.

Графік вступної кампанії до ЗВО у 2026 році на магістратуру

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ 24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт 1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт 28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт 28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт 7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) 29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету До 14 вересня Зарахування на контракт 15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

Для вступу до магістратури більшість вступників складають:

ЄВІ – єдиний вступний іспит, що містить тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови;

– єдиний вступний іспит, що містить тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови; ЄФВВ – єдине фахове вступне випробування (для визначених спеціальностей).

Для окремих спеціальностей або категорій вступників заклади вищої освіти можуть проводити співбесіди чи фахові вступні випробування відповідно до Порядку прийому на навчання.

Усі заяви на вступ подаються через електронний кабінет вступника 7 – 22 серпня на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

В сукупності можна подати до 5 заяв на бюджет та до 10 заяв за всіма формами фінансування. У 2026 році усім заявам вступники мають проставити пріоритети. Дивіться інструкцію з подання заяв через сервіс ЄДЕБО.

Під час подання заяв необхідно уважно визначити їхню пріоритетність, адже саме вона впливає на рекомендацію до зарахування. Після подання змінити пріоритетність уже не можна.

Конкурсний відбір здійснюється за конкурсним балом, Його склад залежить від спеціальності та враховує результати ЄВІ, ЄФВВ або інших вступних випробувань, передбачених правилами прийому закладу освіти. Розрахуйте свій конкурсний бал на спеціальному калькуляторі.

Не пізніше 25 серпня 2026 року на сайті ЄДЕБО буде оприлюднено рейтингові списки вступників та надано рекомендації до зарахування. Ті, хто отримають рекомендацію, повинні до 28 серпня виконати вимоги для зарахування до закладу вищої освіти.

Що варто зробити вже зараз?

До початку подання заяв варто:

перевірити, чи працює електронний кабінет вступника;

переконатися, що результати ЄВІ та ЄФВВ відображаються коректно;

ознайомитися з Правилами прийому обраних університетів;

визначитися зі спеціальностями та пріоритетністю заяв;

підготувати документи, які можуть знадобитися після отримання рекомендації.

Не відкладайте подання заяв. Хоча прийом заяв триватиме до 22 серпня, не варто чекати останнього дня. Подавши документи завчасно, ви матимете час перевірити правильність усіх даних і за потреби звернутися до приймальної комісії, якщо виникнуть технічні чи організаційні питання.