У Норвегії міністерка звільнилася, бо студент виявив плагіат у її магістерці

Міністерка досліджень і вищої освіти Норвегії Сандра Борх 19 січня подала у відставку, бо визнала наявність плагіату у своїй магістерській роботі. Вона зізналася, що запозичила без посилань праці інших студентів.

При цьому навіть не виправила помилок. А на наявність плагіату у її роботі вказав студент.

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У Норвегії міністерка звільнилася через плагіат у магістерці

Про своє рішення Борх оголосила на терміновій пресконференції.

Коли я писала магістерську роботу близько десяти років тому, я зробила велику помилку. Я взяла текст із інших робіт без посилань на джерела. Я дуже шкодую про це,

– зізналася ексміністерка.

У 2014 році вона здобула ступінь магістра права в Арктичному університеті Норвегії в Тромсе. Тоді Борх захистила роботу про правове регулювання безпеки в норвезькій нафтовій галузі. На той час вона вже брала активну участь у політиці як голова молодіжного крила Центристської партії.

Плагіат у її роботі знайшов студент бакалаврату Крістоффер Райттерагер. Тож він вранці 19 січня опублікував серію постів у Twitter (X). Тему підхопили норвезькі ЗМІ, зокрема портал E24, який виявив плагіат у кількох роботах Борх.

В Арктичному університеті Норвегії порталу заявили, що у 2014 році у них були системи перевірки плагіату. Тоді вони порушень у роботі Борх не виявили. Також наразі невідомо, чи ексміністерка втратить свій магістерський ступінь.

За тиждень до скандалу Сандра Борх коментувала аналогічну справу з плагіатом у студента Університету Осло. Він використав текст попередньої роботи без посилання на неї, тож його відрахували. Однак хлопець через суд домігся поновлення в університеті.

Борх тоді казала, що Міністерство досліджень і вищої освіти подасть апеляцію на це рішення, позаяк "для всіх студентів, університетів та університетських коледжів Норвегії важливо, щоб правила боротьби з шахрайством та їхні дотримання були зрозумілими".

Раніше ми також розповідали: "Без статусу і грошей: чи стане відмова Лісового від наукового ступеня вироком для плагіаторів".