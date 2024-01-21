Про це розповіла українська співачка Ольга Юнакова, яка з чоловіком та трьома дочками перебуває в Іспанії. При цьому додала, що учні мають повну свободу дій під час навчання.

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Що вразило українку у школі Іспанії

Юнакова каже: у школі України ручки повинні бути складені, все строго. Натомість в Іспанії – по-іншому.

Свобода дій, можеш спокійно встати, піти підточити олівець, вийти з класу в туалет, не питаючись, поділитися канапкою з вчителем,

– розповіла мати трьох дівчаток.

І додала, що її донька – Тереза – була цим приємно шокована. Дитина розповіла, що поділилася з вчителем канапкою, а він – з нею.

Жінка при цьому каже: в іноземній школі педагоги намагаються бути другом школярам і допомогти в усьому. Окрім того, пів року її дитині вчителі допомагали полегшити адаптацію у новому місці.

У школі наша дитина була вільним слухачем – нічого ніхто її на уроках не запитував. Згодом почала спілкуватися фразами, плуталася, розмовляла з помилками. Сьогодні в неї гарна іспанська. Іноді вона навіть займається викладанням мови онлайн для дітей та дорослих,

– розповіла українка.

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