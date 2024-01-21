Об этом рассказала украинская певица Ольга Юнакова, которая с мужем и тремя дочерьми находится в Испании. При этом добавила, что учащиеся обладают полной свободой действий во время учебы.

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Что поразило украинку в школе Испании

Юноше говорит: в школе Украины ручки должны быть сложены, все строго. В Испании же – по-другому.

Свобода действий, можешь спокойно встать, пойти подточить карандаш, выйти из класса в туалет, не спрашивая, поделиться диванчиком с учителем,

– рассказала мать троих девочек.

И добавила, что ее дочь – Тереза – была этим приятно в шоке. Ребенок рассказал, что поделился с учителем бутербродом, а он – с ним.

Женщина при этом говорит: в иностранной школе педагоги пытаются быть другом школьникам и помочь всему. Кроме того, полгода его ребенку учителя помогали облегчить адаптацию в новом месте.

В школе наш ребенок был свободным слушателем – ничего никто его на уроках не спрашивал. Впоследствии начала общаться фразами, путалась, разговаривала с ошибками. Сегодня у нее хороший испанский. Иногда она даже занимается преподаванием языка онлайн для детей и взрослых,

– рассказала украинка.

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Раньше мы тоже рассказывали, что препятствует зачислению оценок, полученных за границей, в школах Украины.