Кабмін уточнив перелік платних послуг в освітній сфері

Уряд України змінив перелік платних послуг, які можуть надавати заклади освіти, установи та заклади системи освіти державної і комунальної форми власності.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Як надаватимуть платні послуги в освітній сфері

Платні послуги надаватимуть у сфері освіти, наукової і науково-технічної діяльності, реабілітації, рекреації та адаптації.

Заклади освіти зможуть здійснювати викладання окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом, забезпечувати визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Також заклади освіти на платній основі можуть проводити кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав.

Окрім цього, серед переліку платних послуг закладів освіти – забезпечення перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування у них тощо.