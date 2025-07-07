Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Как будут предоставлять платные услуги в образовательной сфере

Платные услуги будут предоставлять в сфере образования, научной и научно-технической деятельности, реабилитации, рекреации и адаптации.

Учебные заведения смогут осуществлять преподавание отдельных дисциплин сверх объемов, установленных учебным планом, обеспечивать признание результатов обучения, полученных путем неформального и информального образования.

Также учебные заведения на платной основе могут проводить квалификационный экзамен по проверке профессиональных знаний, навыков и компетентностей и/или учебных, практических мероприятий с последующим оцениванием лиц, прошедших медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учебных заведениях иностранных государств.

Кроме этого, среди перечня платных услуг учебных заведений – обеспечение пребывания детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного законодательством объема времени бесплатного пребывания в них и тому подобное.