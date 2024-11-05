Не припускайтеся помилки знову: як правильно писати "по батькові"

Чимало українців може припускатися помилок не лише у мовленні, а й на письмі. Однак варто дбати про свою грамотність.

Тож 24 Канал продовжує допомагати "очищати" своє мовлення та бути грамотними й на письмі. Цього разу допоможемо запам'ятати правопис кількох слів, у яких чимало людей робить помилку.

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Як правильно написати "по батькові"

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що труднощі, зокрема, можуть викликати слова, які пишуть чи не пишуть через дефіс.

Є в нашій мові два слова, які більшість людей пише з помилкою, ставлячи цей дефіс там, де він не потрібен. І ці слова часто вживані,

– зазначив Авраменко.

При цьому запропонував перевірити свою пильність щодо того, яке з наведених слів треба писати з дефісом:

по/батькові;

б) будь/ласка;

в) все/таки.

Правильна відповідь: в. З дефісом пишемо все-таки. А по батькові – окремо,

– акцентував мовознавець.



Як писали "по батькові" та "будь ласка" / скриншот відео

При цьому додав, що "будь ласка" не варто писати з дефісом, а без. Тут радимо замінити на "будьте ласкаві", аби швидше запам'ятати.

Авраменко при цьому зауважив, що так писали ці слова 100 років тому. І наголосив: дбаймо про те, щоб Україна писала грамотно.