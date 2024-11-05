Не допускайте ошибки снова: как правильно писать "по батькові"

Многие украинцы могут допускать ошибки не только в речи, но и на письме. Однако стоит заботиться о своей грамотности.

Поэтому 24 Канал продолжает помогать "очищать" свою речь и быть грамотными и на письме. На этот раз поможем запомнить правописание нескольких слов, в которых многие делают ошибку.

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Как правильно написать "по батькові"

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что трудности, в частности, могут вызвать слова, которые пишут или не пишут через дефис.

Есть в нашем языке два слова, которые большинство людей пишет с ошибкой, ставя этот дефис там, где он не нужен. И эти слова часто употребляются,

– отметил Авраменко.

При этом предложил проверить свою бдительность относительно того, какое из приведенных слов надо писать с дефисом:

по/батькові;

б) будь/ласка;

в) все/таки.

Правильный ответ: в. С дефисом пишем все-таки. А по батькові – отдельно,

– акцентировал языковед.



Как писали "по батькові" и "будь ласка" / скриншот видео

При этом добавил, что "будь ласка" не стоит писать с дефисом, а без. Здесь советуем заменить на "будьте ласкаві", чтобы быстрее запомнить.

Авраменко при этом заметил, что так писали эти слова 100 лет назад. И подчеркнул: давайте заботиться о том, чтобы Украина писала грамотно.