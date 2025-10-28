Разом чи через дефіс: а як би ви написали слово "по іншому"

В українській мові є слова, які пишуться через дефіс і кілька правил, якими слід керуватися. У тому числі і з префіксом "по-".

Про правильне написання слова "по іншому", розповідає 24 Канал

Як правильно пишеться слово "по іншому"?

Ловили себе на тому, що вагаєтеся, потрібно писати у слові дефіс чи ні. В українській мові є кілька правил, які визначають випадки використання цього розділового знаку, як у випадку слова "з-під лоба". Серед них і правило, як же писати слова з префіксом "по-".

Що таке дефіс?

Це нелітерний орфографічний знак для поєднання частин слів та перенесення. Дефіс ще називають розділкою або ри́скою (короткою рискою). Щоб його надрукувати працює комбінація клавіш Alt+0151, як пояснює ресурс hyperhost.ua.

Правильний варіант написання слова "по іншому" в українській мові – через дефіс: "по-іншому". Його утворено за допомогою префікса "по-", займенника "інший" та суфікса "-ому", що надає прислівникової форми. Це слово є прислівником, який означає – інакше, не так, іншим способом.

Відповідно до чинного Українського правопису (редакція 2019 року), прислівники, утворені за такою моделлю, пишуться через дефіс. Це стосується не лише "по-іншому", а й інших подібних слів:

по-своєму

по-новому

по-доброму

по-людському.

Це правило допомагає зберігати чіткість і логіку в мовленні, а також уникати граматичних помилок у письмі. Тому запам'ятайте "по іншому" пишемо – не разом, не окремо, а лише через дефіс – по-іншому!