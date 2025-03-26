"По щелчку" – в українській мові немає такої фрази, але є цікавіші
- Українська мова пропонує численні фразеологізми для заміни російського "по щелчку".
- Використання фразеологізмів робить мовлення багатшим, уникаючи русизмів і суржику.
Використання фразеологізмів збагачує наше мовлення. Але не варто послуговуватися російськими, адже і в нашій мові їх не бракує.
Не варто використовувати русизми – в українській мові є чимало відповідників. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" розповідає, як перекладається вислів "по щелчку", посилаючись на тікток Віки Хмельницької.
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Як замінити вираз "по щелчку"
Тішить, що українці прагнуть очистити своє мовлення від суржику. Але, при використанні фразеологізмів, деколи виникають труднощі і сюди закрадаються русизми.
Сьогодні з'ясуємо як перекласти українською "по щелчку" чи "по щелчку пальцев", та що означає вислів.
Перш за все, в українській мові немає слова "щелчок", а характерний звук пальців називається "клацання" – клацнути пальцями чи клацнути вимикачем.
Ще "щелчок" можна перекласти як "щиголь" чи "щиглик", яке рівноцінне російському "щелбан".
Сам вислів "по щелчку" означає – зробити щось дуже швидко – негайно, миттєво, "на вже".
А українськими відповідниками будуть вислови:
- "зробити на раз два";
- "раз два – і кінець";
- "не встигнеш і оком моргнути";
- "раз два – і готово".
А якщо завдання виконати швидко без зайвих зусиль, можна сказати:
- "Раз плюнути!",
- "Завиграшки",
- "Однією лівою!",
- "Запросто!".
А ще можна вжити й кумедні варіанти, щоб пришвидшити когось:
- "Як Сіркові муху з'їсти";
- "Метнутися кабанчиком";
- "Пурхнути метеликом".
То навіщо нам русизми, коли маємо таке мовне багатство? Українці придумали чимало влучних висловів до різних ситуацій, як, наприклад, й до вислову "на вкус і цвет товарища нєт".
Не "по щелчку" : дивіться відео
Вивчайте фразеологізми, використовуйте їх варіанти, робіть мовлення цікавішим!