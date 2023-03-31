Стане у нагоді випускникам: лайфхаки, як ефективно повторювати вивчений матеріал

Вже за кілька місяців випускники складатимуть НМТ-2023, тож зараз вони активно готуються та повторюють шкільний матеріал. Ми підготували прийоми, які тренуватимуть довготривалу пам'ять та допоможуть краще запам'ятати матеріал.

Експерти часто кажуть, що вивчений матеріал потрібно повторювати, але правильно. Тому 24 Канал підготували декілька дієвих порад, які допоможуть учням та студентам.

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Закони для запам’ятовування

Відомий психолог Дейл Карнегі вивів 3 закони ефективного запам'ятовування:

Враження – потрібно максимально зосередитися на матеріалі, який ви запам'ятовуєте, і ні на що не відволікатися.

– потрібно максимально зосередитися на матеріалі, який ви запам'ятовуєте, і ні на що не відволікатися. Повторення – варто повторювати інформацію або конкретний текст з інтервалами в 15 хвилин, а потім перечитати безпосередньо перед виступом або доповіддю.

– варто повторювати інформацію або конкретний текст з інтервалами в 15 хвилин, а потім перечитати безпосередньо перед виступом або доповіддю. Асоціації – запам'ятати певні дані легше, якщо асоціювати їх з іншими, уже відомими даними. Наприклад, пароль від комп'ютера з якоюсь важливою датою в житті.

Як ефективно повторювати вивчений матеріал

Не треба просто перечитувати все

Іноді учні після того, як вивчили матеріал, відкривають книгу і знову перечитують главу чи параграф. Але насправді таке пасивне перечитування не допоможе запам'ятати інформацію.

Вчені вже неодноразово проводили експерименти і довели, що багаторазове перечитування практично не має сенсу. Так, наш мозок підсвідомо впізнає текст, але практивно не запам'ятовує його.

А для того, аби активізувати роботу мозку, необхідно спершу переказати зміст прочитаного своїми словами. І лише, якщо ви щось не запам’ятається, то варто прочитати його знову.

Пояснюйте іншим

Тут варто пригадати піраміду навчання Едґара Дейла. Згідно з нею:

з почутого на уроці запам’ятається близько 5%;

із прочитаного у книзі, – не більше 10%;

а щоб матеріал дійсно зафіксувався – необхідно пояснити його зміст своїми словами комусь іншому.

Саме під час навчання інших відбувається переосмислення будь-яких відомостей. В такому випадку у довготривалу пам’ять переходить близько 90% від загального об'єму інформації.

Тому випускники можуть під час підготовки до іспитів пояснювати зміст навчального матеріалу однокласику по черзі.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Повторюйте вивчене

Важливо осмислювати повторення вивченого матеріалу. Тобто потрібно періодично "прокручувати" у голові інформацію, яку необхідно запам'ятати – наприклад, коли йдете додому, під час обіду, прогулянки, перед сном тощо.

Експерти кажуть, що аби будь-які відомості перейшли в довгострокову пам’ять, їх необхідно осмислено повторити не менше 4 разів.

Вивчайте вранці – повторюйте ввечері

Ефективність навчання та запам'ятовування інформації залежить від особистих біоритмів людини. Але психологи не рекомендують думати над складними завданнями перед сном, коли у вас розсіяне мислення.

Натомість зранку вам з більшою вірогідністю вдасться його вирішити. Загалом ефективніше у першій половині дня вивчати щось нове, а ближче до часу сну лише повторювати пройдений матеріал.

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Вчасно зупиніться з повторенням

В англомовній літературі є термін overlearning (надмірне навчання). Це трапляється, коли ви опанували матеріал, але все одно продовжуєте його вчити. Проте, на жаль, в довгостроковій перспективі це не дасть результатів.

Тому не витрачайте час дарма й не створюйте ілюзію навчання – іноді краще вчасно зупинитися, відпочити, відволіктися, і якщо не все зможете пригадати – повторити саме цю частину матеріалу.

І на завершення, цікаві поради, як без нудьги повторити пройдений матеріал: